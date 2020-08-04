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SEGUNDA PONTE

Portal do Príncipe: obra não vai atrapalhar trânsito, diz secretário

Mesmo com intervenções na avenida Alexandre Buaiz, fluxo de veículos não será afetado pelas obras do Portal do Príncipe

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 16:15

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

04 ago 2020 às 16:15
Obras no Portal do Príncipe preveem ampliação do complexo viário e reconfiguração urbanística do local Crédito: Divulgação/Governo ES
Promessa de melhoria para o trânsito que envolve a Grande Vitória, as obras do complexo viário do Portal do Príncipe, em Vitória, tiveram início nesta terça-feira, 04 de agosto de 2020. A remodelação promete melhorar um dos maiores gargalos do fluxo de veículos da Região Metropolitana: a chegada a Vitória pela Segunda Ponte e pela Cinco Pontes. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), Fábio Damasceno, garantiu que as obras não vão interromper o trânsito na chegada à Capital, mesmo com intervenções de ampliação da avenida Alexandre Buaiz. Ouça a entrevista completa!
Entrevista - Fabio Botacin - Fabio Damasceno - 04-08-20
Segundo o secretário, ao todo, o investimento será quase R$ 43 milhões. O prazo total para execução das obras é de 18 meses, sendo que os três primeiros meses foram dedicados a realização do projeto. A partir desta terça-feira (04), o governo terá 15 meses para concluir as obras, mas Damasceno afirmou que entregas sistemáticas de parte da obra já começaram a ser entregues nos próximos nove ou dez meses.
Além da implantação e alargamento de vias, o anteprojeto também prevê uma reconfiguração urbanística do local, com uma nova iluminação e implantação de rede subterrânea de cabeamento; construção de praças, quadras poliesportivas; parquinho; e academia ao ar livre. Também serão realizadas melhorias nos acessos e saídas do porto, permitindo que ele opere 24 horas por dia.

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