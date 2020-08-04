Portal do Príncipe: obra não vai atrapalhar trânsito, diz secretário

Obras no Portal do Príncipe preveem ampliação do complexo viário e reconfiguração urbanística do local Crédito: Divulgação/Governo ES

Promessa de melhoria para o trânsito que envolve a Grande Vitória, as obras do complexo viário do Portal do Príncipe, em Vitória, tiveram início nesta terça-feira, 04 de agosto de 2020. A remodelação promete melhorar um dos maiores gargalos do fluxo de veículos da Região Metropolitana: a chegada a Vitória pela Segunda Ponte e pela Cinco Pontes. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), Fábio Damasceno, garantiu que as obras não vão interromper o trânsito na chegada à Capital, mesmo com intervenções de ampliação da avenida Alexandre Buaiz. Ouça a entrevista completa!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Fabio Damasceno - 04-08-20

Segundo o secretário, ao todo, o investimento será quase R$ 43 milhões. O prazo total para execução das obras é de 18 meses, sendo que os três primeiros meses foram dedicados a realização do projeto. A partir desta terça-feira (04), o governo terá 15 meses para concluir as obras, mas Damasceno afirmou que entregas sistemáticas de parte da obra já começaram a ser entregues nos próximos nove ou dez meses.