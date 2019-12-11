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Portal do Príncipe: mais pistas até o porto e Ponte Seca sem trânsito

Nova baia de ônibus em frente ao Palácio Anchieta promete deixar três pistas livres para o tráfego na região conhecida pelo afunilamento

Publicado em 10 de Dezembro de 2019 às 21:19

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

10 dez 2019 às 21:19
Projeto do Portal do Príncipe, em Vitória Crédito: Governo ES
O Governo do Estado publicou na segunda-feira (09) o edital de licitação para o Portal do Príncipe, que promete melhorar um dos maiores gargalos da mobilidade urbana da Grande Vitória: a chegada à Capital pela Segunda Ponte e Cinco Pontes. O edital aponta que a empresa terá 90 dias para elaborar os projetos e a obra, 18 meses para ser executada. De acordo com o anteprojeto do governo, novas vias e mudanças no tráfego vão alterar o fluxo de veículos na região. Uma das principais é a criação de uma via após a descida da Segunda Ponte que vai possibilitar o retorno mais rápido de veículos que queiram seguir para os bairros Mário Cypreste e Santo Antônio, assim como os ônibus que chegam pela Segunda Ponte e precisam entrar na rodoviária.
Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explica essas alterações e que o ponto de parada dos ônibus em frente ao Palácio Anchieta será remodelado. Para isso, uma parte da área do Porto de Vitória será cedido pela Codesa. Com isso, os coletivos terão um recuo e não precisarão ocupar uma das faixas de rolamento para o embarque e desembarque de passageiros.
Entrevista - Fabio Botacin - Fabio Damasceno - 10-12-19
Saiba mais:
- As intervenções no Portal do Príncipe vão beneficiar tanto quem chega à Vitória via Segunda Ponte, quanto pela Cincos Pontes. As obras do Portal do Príncipe serão contratadas via Regime Diferenciado de Contratação Integrada. Assim, o Estado possui o anteprojeto e a empresa vencedora do processo licitatório irá desenvolver os projetos e executar a obra;
- “Além da implantação e alargamento de vias, teremos toda uma reconfiguração urbanística do local, com uma nova iluminação; implantação de praças, quadras poliesportivas; parquinho; academia ao ar livre, etc. Também teremos melhorias nos acessos e saídas do porto, permitindo que ele opere 24 horas por dia", diz o secretário.
- Melhorias previstas:
- Implantação e Alargamento de vias
- Implantação de rede subterrânea de cabeamento
- Nova Iluminação Pública
- Nova sinalização de trânsito com instalação de semáforos inteligentes, para a melhor fluidez do trânsito
- Melhorias nos acessos e saídas do Porto, permitindo a operação 24 horas
- Ponte seca passa a ser exclusiva para pedestres
- Novas calçadas e ciclovias
- Urbanização de áreas remanescentes, com a implantação de quadras poliesportivas; pista de skate; áreas de lazer; parquinho; academia ao ar livre; bicicletário e uma nova urbanização.
 

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