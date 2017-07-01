Por ser doença, obesidade ainda deve ser muito pesquisada, diz médico

O projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados no último dia 20 de junho e com o decreto volta a ser permitida a produção e comercialização dos derivados dos anorexígenos (mazindol, femproporex e anfepramona) e da sibutramina, para o tratamento da obesidade, problema de saúde que afeta a muitos brasileiros.

Diante da polêmica que envolve o assunto convidamos o presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), Dr. Fabio Trujilho, para detalhar o que a aprovação dessa lei pode trazer de impacto não só ao mercado, mas aos consumidores. A Sociedade defende que ocorra uma fiscalização da comercialização desses remédios e que é fundamental estar disponível no arsenal terapêutico dos médicos, que trabalham seriamente com obesidade, a possibilidade da utilização dos derivados de anfetamina. O representante da Associação destaca que o uso racional desses medicamentos sempre foi defendido pela Sociedade.