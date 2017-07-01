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ENTREVISTA

Por ser doença, obesidade ainda deve ser muito pesquisada, diz médico

Publicado em 01 de Julho de 2017 às 15:38

Publicado em 

01 jul 2017 às 15:38
Foi aprovada na última semana a lei que libera a prescrição, manipulação e venda de sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol, substâncias usadas para inibir o apetite.
O projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados no último dia 20 de junho e com o decreto volta a ser permitida a produção e comercialização dos derivados dos anorexígenos (mazindol, femproporex e anfepramona) e da sibutramina, para o tratamento da obesidade, problema de saúde que afeta a muitos brasileiros.
Diante da polêmica que envolve o assunto convidamos o presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), Dr. Fabio Trujilho, para detalhar o que a aprovação dessa lei pode trazer de impacto não só ao mercado, mas aos consumidores. A Sociedade defende que ocorra uma fiscalização da comercialização desses remédios e que é fundamental estar disponível no arsenal terapêutico dos médicos, que trabalham seriamente com obesidade, a possibilidade da utilização dos derivados de anfetamina. O representante da Associação destaca que o uso racional desses medicamentos sempre foi defendido pela Sociedade.
Entrevista- Fábio Botacim - Dr. Fábio Trujilho - 01-07-17.mp3

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