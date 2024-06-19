Por que os produtos chineses possuem preços mais atrativos?

No início do mês de junho, a Câmara dos Deputados e o Senado aprovaram um projeto que cria um imposto de 20% sobre compras internacionais com valor abaixo de 50 dólares. Conhecida como "Taxa das Blusinhas", a proposta acaba com a isenção de imposto para esse tipo de importação de sites como Shopee, Shein e AliExpress. O projeto é apresentado como uma forma de aumentar a competitividade e proteger o mercado brasileiro, visto que os preços apresentados nestas plataformas são mais baratos.
Em entrevista à CBN Vitória, o economista e professor do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC), Gilberto Braga, explica o tripé que faz com que os preços de produtos chineses sejam mais atrativos. Ouça a conversa completa!
