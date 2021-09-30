Por que os motoristas de aplicativo passaram a cancelar tantas viagens? Entenda

Está mais difícil conseguir carro de aplicativo em Vitória Crédito: Freepik

Pedir uma viagem por aplicativo tem sido uma tarefa complicada. Nos últimos meses passageiros têm relatado dificuldades em conseguir transporte por aplicativo. Em um levantamento realizado pelo portal G1 foi apontado, por exemplo, que com a alta no preço do combustível e o aumento do preço da manutenção de veículos, motoristas que trabalham para aplicativos alegam que mesmo com o reajuste das corridas feito pelos aplicativos, estão optando por corridas mais vantajosas para economizar e lucrar mais. Mas, afinal, por que a demora para conseguir uma corrida? Em entrevista à CBN Vitória, o presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativos do Espírito Santo (Amapes), Luiz Fernando Muller, fala sobre o assunto! O presidente conta que o que recebem dos passageiros nas corridas não dá para pagar os custos do carro e do aplicativo. Segundo ele, é um problema entre as baixas tarifas dos aplicativos e o aumento dos combustíveis. Ouça as explicações completas!

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O QUE DIZEM AS EMPRESAS?

Uber - "Dos cerca de 1 milhão de motoristas e entregadores parceiros cadastrados na Uber, 0,16% do total apresentaram — de maneira recorrente — comportamentos que prejudicam intencionalmente o funcionamento da plataforma. Com isso, atrapalham outros motoristas e usuários que apenas desejam gerar renda ou se deslocar.

Motoristas parceiros são profissionais independentes e, assim como os usuários, podem cancelar viagens quando julgarem necessário. Cancelamentos excessivos ou para fins de fraude, porém, representam abuso do recurso e configuram mau uso da plataforma, pois atrapalham o seu funcionamento e prejudicam intencionalmente a experiência dos demais usuários e motoristas. A Uber tem equipes e tecnologias próprias que revisam constantemente as viagens e os cancelamentos para identificar suspeitas de violação ao Código da Comunidade e, caso sejam comprovadas, banir as contas envolvidas.

Comportamentos como a prática de cancelar diversas viagens em sequência e logo após terem sido aceitas prejudicam negativamente todos que usam a plataforma porque, de um lado, impedem que outros motoristas parceiros gerem renda atendendo as mesmas solicitações de viagens canceladas, e, por outro, deixam os usuários esperando mais tempo ou até desistindo da solicitação.

O abuso no cancelamento de viagens não tem nada a ver com a liberdade do motorista parceiro de recusar solicitações. Na Uber, o motorista é totalmente livre para decidir quais solicitações de viagem aceitar e quais recusar. A conexão entre parceiro e usuário - quando nome, modelo e placa do carro são compartilhados e o usuário recebe a confirmação de que o motorista está a caminho - só ocorre depois do motorista ter conferido as informações da solicitação (tempo, distância, destino etc.) e decidido aceitar a realização da viagem."

99 - A 99 esclarece que os motoristas parceiros são trabalhadores autônomos e podem escolher a jornada de trabalho como definir quais viagens pretendem correr e assim, como os usuários, podem fazer cancelamentos. Há entretanto um limite de cancelamentos sem ônus, seja para motoristas parceiros ou passageiros.