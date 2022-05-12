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Saúde

Por que os brasileiros estão cada vez mais deprimidos

Quem responde é a médica psiquiatra Maria Benedita Reis, membro da Associação Brasileira de Psiquiatria

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 12:07

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 mai 2022 às 12:07
Depressão, saúde mental
Depressão, saúde mental Crédito: Pixabay
Uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde no mês passado indica que um percentual cada vez maior de brasileiros sofre de depressão. Segundo dados da Vigitel 2021, um levantamento anual sobre saúde nas capitais, 11,3% da população relata um diagnóstico médico da depressão. É a primeira vez que foram trazidos os números da doença. Uma outra pesquisa, a Nacional de Saúde (PNS), registrou os anos anteriores para matéria de comparação. Em 2019, 10% da população tinha um diagnóstico médico de depressão, ante 7,6% na pesquisa anterior, de 2013. O que pode explicar o aumento de casos da depressão no Brasil? Quem responde é a médica psiquiatra Maria Benedita Reis, membro da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) e da Associação Psiquiátrica do Espírito Santo (Apes), em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Maria Benedita Reis - 12-05-22

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