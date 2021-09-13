Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Seu bolso

Por que o preço do combustível está subindo tanto?

Quem explica é o coordenador do LabPetro da Ufes, professor Eustáquio Ribeiro de Castro

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 11:01

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 set 2021 às 11:01
Posto de combustível, gasolina, etanol, abastecimento
Posto de combustível em Vitória Crédito: Vitor Jubini
O preço da gasolina vem alcançando patamares inéditos desde o início do ano. No mês de agosto, o valor médio do litro do combustível foi de R$ 5,90 e, em algumas capitais do Brasil, já é vendido a R$ 7. No Espírito Santo os registros do dia a dia também vão nesse sentido. A alta no custo é o resultado de uma série de variáveis, mas, em especial, o preço do barril do petróleo e a taxa de cotação do dólar. Em entrevista à CBN Vitória, o professor do Departamento de Química da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Eustáquio Vinicius Ribeiro de Castro, coordenador do Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento de Metodologias para Análise de Petróleos (LabPetro), explica em detalhes o que tem levado ao aumento do preço dos combustíveis. Acompanhe as explicações completas!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Eustáquio Vinicius Ribeiro de Castro - 13-09-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
6 razões pelas quais o frio pode aumentar as dores articulares
Imagem de destaque
Estudo interdisciplinar: 4 dicas para turbinar a preparação para o Enem e vestibulares
Imagem de destaque
5 chás caseiros para ajudar a combater a infecção urinária 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados