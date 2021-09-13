Por que o preço do combustível está subindo tanto?

O preço da gasolina vem alcançando patamares inéditos desde o início do ano. No mês de agosto, o valor médio do litro do combustível foi de R$ 5,90 e, em algumas capitais do Brasil, já é vendido a R$ 7. No Espírito Santo os registros do dia a dia também vão nesse sentido. A alta no custo é o resultado de uma série de variáveis, mas, em especial, o preço do barril do petróleo e a taxa de cotação do dólar. Em entrevista à CBN Vitória, o professor do Departamento de Química da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Eustáquio Vinicius Ribeiro de Castro, coordenador do Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento de Metodologias para Análise de Petróleos (LabPetro), explica em detalhes o que tem levado ao aumento do preço dos combustíveis. Acompanhe as explicações completas!