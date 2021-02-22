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ECONOMIA

Por que o preço da gasolina está nas alturas?

O entrevistado é o diretor-técnico do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Ineep), William Nozaki

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 15:58

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

22 fev 2021 às 15:58
Abastecimento em posto de gasolina Crédito: Fernando Madeira
Um susto na bomba. Essa é a primeira impressão dos motoristas ao abastecer nos postos de combustíveis do Espírito Santo. Mas o susto não é à toa: só em 2021, os reajustes realizados pela Petrobras no preço da gasolina já somam 34,78% de aumento. Considerando dados da Agência Nacional de Petróleo (ANP), ao longo dos últimos nove meses, a gasolina comum aumentou, em média, 32,6% no Estado, e nas bombas, o valor do combustível já ultrapassa os R$ 5. Mas qual é o motivo de a gasolina estar com o preço das alturas? Para explicar, convidamos o diretor-técnico do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Ineep), William Nozaki. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Lucas Valadão - Willian Nosak - 22-02-21.mp3

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