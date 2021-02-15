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Debate CBN

Por que o feminicídio ainda é realidade no Espírito Santo?

A professora da Ufes Brunela Vicenzi e a defensora pública Fernanda Prugner defendem que todos os assassinatos de mulheres sejam investigados como feminicídio

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 13:54

Publicado em 

15 fev 2021 às 13:54
Violência Contra a Mulher Crédito: Pixabay
Na semana passada, mais um caso de violência contra a mulher chocou o Espírito Santo. Luana Demonier, de 25 anos, assassinada com 19 facadas pelo ex-namorado, no meio da rua, quando voltava do trabalho para casa, no bairro Vila Capixaba, em Cariacica. Mas, por que o feminicídio ainda é uma realidade no Estado? E o que falta para acabarmos com episódios como esse? Para responder essas perguntas, convidamos duas especialistas. A professora Brunela Vicenzi, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e a defensora pública Fernanda Prugner, integrante do Núcleo Especializado de Defesa dos Direitos da Mulher (Nudem) da Defensoria Pública do Espírito Santo (DPES). Acompanhe!
DEBATE CBN - 15-02-21
Em 2020, o Espírito Santo registrou 26 mortes de mulheres por causa de violência doméstica e por questões de gênero. Em 2019, foram 33. Em 2020, 1.989 homens foram presos suspeitos de praticarem violência contra a mulher. O número inclui prisões em flagrante e mandados de prisão. Foram instaurados 6.244 inquéritos policiais, sendo 6.138 concluídos e relatados. Além disso, 8.030 medidas protetivas foram solicitadas à Justiça. Em 2020, foram registrados 14 mil boletins de ocorrência por agressões contra mulheres.

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