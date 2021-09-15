Por que o Espírito Santo está processando a Petrobras por propaganda enganosa

O Espírito Santo, o Distrito Federal e mais dez Estados ingressaram com uma ação civil pública contra a Petrobras por propaganda enganosa em relação ao preço dos combustíveis. Em uma publicidade, a petroleira afirma que só recebe R$ 2 por litro de gasolina vendido no Brasil, em um momento em que o combustível chega a ser vendido por R$ 7 em algumas regiões do país. Em território capixaba, o combustível é encontrado a R$ 6,79. Em entrevista à CBN Vitória, o procurador-geral do Estado do Espírito Santo, Jasson Hibner Amaral, explica que a ação pede que a empresa seja obrigada a suspender a propaganda, veiculada na internet, que chega também a atribuir o preço elevado dos combustíveis ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS) cobrado pelos Estados. Acompanhe!