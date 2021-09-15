Por que o Espírito Santo está processando a Petrobras por propaganda enganosa

O Espírito Santo, o Distrito Federal e mais dez Estados ingressaram com uma ação civil pública contra a Petrobras por propaganda enganosa em relação ao preço dos combustíveis. Em uma publicidade, a petroleira afirma que só recebe R$ 2 por litro de gasolina vendido no Brasil, em um momento em que o combustível chega a ser vendido por R$ 7 em algumas regiões do país. Em território capixaba, o combustível é encontrado a R$ 6,79. Em entrevista à CBN Vitória, o procurador-geral do Estado do Espírito Santo, Jasson Hibner Amaral, explica que a ação pede que a empresa seja obrigada a suspender a propaganda, veiculada na internet, que chega também a atribuir o preço elevado dos combustíveis ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS) cobrado pelos Estados. Acompanhe!
Além da suspensão da propaganda, o grupo pede que a Petrobras seja condenada a produzir um novo conteúdo informativo, que desfaça o "engano", além do pagamento de danos morais coletivos. Os representantes dos governos estaduais alegam que a estatal compartilhou informações falsas sobre os motivos para a recente alta nos preços dos combustíveis, atribuindo aos Estados a responsabilidade pelos valores encontrados nas bombas. A ação tramita na 18ª Vara Cível de Brasília e é assinada pelos procuradores gerais dos Estados da Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Pará, Maranhão, Sergipe, Piauí, Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Amapá e Minas Gerais, além do Distrito Federal.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Jasson Hibner Amaral - 15-09-21.mp3
Em nota, a Petrobras disse que vai "analisar o teor da ação e avaliar as medidas cabíveis".