Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Por que não estou no 1° lote de restituição se optei por receber por Pix? Tire suas dúvidas!
CBN IR

Por que não estou no 1° lote de restituição se optei por receber por Pix? Tire suas dúvidas!

Ouça a participação do auditor-fiscal da Receita Federal no Espírito Santo, Juliano Rezende Gama

Publicado em 17 de Maio de 2024 às 10:38

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 mai 2024 às 10:38
Imagem Edicase Brasil
[Edicase] Imposto de Renda  (Imagem: rafastockbr | Shutterstock) Crédito:
Agora é reta final! Apesar de o prazo final para entrega da declaração do Imposto de Renda 2024 ser no dia 31 de maio, o processamento da primeira leva das declarações enviadas à Receita Federal ocorreu no primeiro minuto do dia 11. E por uma decisão anunciada esta semana, o primeiro lote será destinado exclusivamente às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Nos próximos serão contemplados os que tem prioridade legal; os que optaram pelo recebimento via pix e também por quem optou pela declaração pré-preenchida. Esta e outras dúvidas sobre o IR 2024 quem esclarece é o auditor-fiscal da Receita Federal no Espírito Santo, Juliano Rezende Gama. Ouça as explicações completas!
CBN Imposto de Renda - 17-05-24

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados