Por que não estou no 1° lote de restituição se optei por receber por Pix? Tire suas dúvidas!

Agora é reta final! Apesar de o prazo final para entrega da declaração do Imposto de Renda 2024 ser no dia 31 de maio, o processamento da primeira leva das declarações enviadas à Receita Federal ocorreu no primeiro minuto do dia 11. E por uma decisão anunciada esta semana, o primeiro lote será destinado exclusivamente às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Nos próximos serão contemplados os que tem prioridade legal; os que optaram pelo recebimento via pix e também por quem optou pela declaração pré-preenchida. Esta e outras dúvidas sobre o IR 2024 quem esclarece é o auditor-fiscal da Receita Federal no Espírito Santo, Juliano Rezende Gama. Ouça as explicações completas!