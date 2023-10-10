Por que não consigo emagrecer? Especialista explica erros e acertos

Quantas vezes você já ouviu que, para emagrecer, basta querer? Quantas vezes você ou alguém próximo tentou uma nova dieta ou passou por diferentes profissionais, mas não atingiu o resultado que desejava? Será que emagrecer é mesmo tão simples assim? No livro "Por que não consigo emagrecer?", a nutricionista Desire Coelho explica como funciona o emagrecimento e quais são as barreiras genéticas, fisiológicas e comportamentais que a maioria das pessoas enfrenta pelo caminho. Em entrevista à CBN Vitória, a especialista detalha o assunto.