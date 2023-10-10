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Saúde

Por que não consigo emagrecer? Especialista explica erros e acertos

Ouça entrevista com a nutricionista Desire Coelho, doutora em Ciências pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo

Publicado em 10 de Outubro de 2023 às 10:46

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 out 2023 às 10:46
Obesidade, obeso, sobrepreso
Obesidade, obeso, sobrepreso Crédito: Science Photo Library
Quantas vezes você já ouviu que, para emagrecer, basta querer? Quantas vezes você ou alguém próximo tentou uma nova dieta ou passou por diferentes profissionais, mas não atingiu o resultado que desejava? Será que emagrecer é mesmo tão simples assim? No livro "Por que não consigo emagrecer?", a nutricionista Desire Coelho explica como funciona o emagrecimento e quais são as barreiras genéticas, fisiológicas e comportamentais que a maioria das pessoas enfrenta pelo caminho. Em entrevista à CBN Vitória, a especialista detalha o assunto. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Desire Coelho - 10-10-23.mp3

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