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Eleições 2022

Por que governos federal e estaduais estão ocultando ou excluindo contas em redes sociais?

Objetivo é evitar que pré-candidatos que ocupam cargos usem a máquina pública a seu favor; entenda

Publicado em 18 de Julho de 2022 às 12:28

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

18 jul 2022 às 12:28
Redes sociais
Redes sociais Crédito: Pixabay
Desde 2 de julho, o governo federal e governos estaduais mudaram a forma como atuam nas redes sociais. A mudança decorre de uma lei de 1997 que limita propaganda 90 dias antes das eleições , o 1º turno ocorre em 2 de outubro. Fica proibido "autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas". O objetivo é evitar que pré-candidatos que ocupam cargos usem a máquina pública a seu favor. A lei, entretanto, não estabelece critérios específicos para internet. Com isso, cada governo tem decidido como cumpri-la. Alguns deixaram de atualizar os perfis oficiais e outros decidiram apagar as contas e criar outras, provisórias. Em entrevista à CBN Vitória, o doutor em Direito e ex-juiz eleitoral, Danilo Carneiro, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA PATRÍCIA VALIM - DANILO CARNEIRO - 18-07-22

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