Por que é possível pegar Covid mesmo vacinado? Especialista esclarece dúvidas

O Brasil vive uma explosão de novos casos de Covid-19 após as festas de fim de ano. Com a circulação da ômicron, a nova variante do coronavírus, os casos de infecção voltaram, então, a subir vertiginosamente. E um dúvida muito comum a boa parte das pessoas é: a terceira dose da vacina eleva a imunidade? Por que há registros de pessoas que, mesmo após terem recebido essa dose, contraem a doença? Em entrevista à CBN Vitória, o imunologista Daniel de Oliveira Gomes, professor do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), esclarece essa e outras dúvidas sobre a vacinação.