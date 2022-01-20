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Nova onda de casos

Por que é possível pegar Covid mesmo vacinado? Especialista esclarece dúvidas

O imunologista Daniel de Oliveira Gomes, professor do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), é o entrevistado da CBN Vitória

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 12:06

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

20 jan 2022 às 12:06
Vacinação contra a Covid-19
Vacinação contra a Covid-19 Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O Brasil vive uma explosão de novos casos de Covid-19 após as festas de fim de ano. Com a circulação da ômicron, a nova variante do coronavírus, os casos de infecção voltaram, então, a subir vertiginosamente. E um dúvida muito comum a boa parte das pessoas é: a terceira dose da vacina eleva a imunidade? Por que há registros de pessoas que, mesmo após terem recebido essa dose, contraem a doença? Em entrevista à CBN Vitória, o imunologista Daniel de Oliveira Gomes, professor do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), esclarece essa e outras dúvidas sobre a vacinação. 
"Com relação a contrair Covid há uma falsa impressão das pessoas que as vacinas vão dar uma imunidade esterilizante, ou que o indivíduo vacinado não se infecte mais. Algumas vacinas até têm essa capacidade, mas não é o caso da vacina da Covid. Essa vacina ela tem muito mais importância no sentido de proteger o indivíduo contra uma piora clínica do que efetivamente induzir uma imunidade esterilizante. Então, realmente, existe essa falsa impressão de que o indivíduo vacinado não vá se infectar – porque ele se infecta, sim, e principalmente, com relação a ômicron", esclarece. Ouça as explicações completas!
Entrevista - Patricia Vallim - Daniel de Oliveira Gomes - 20-01-22.mp3

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