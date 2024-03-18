Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Saúde

Por que crianças devem se vacinar contra dengue? Médica explica!

Ouça o alerta da médica pediatra, Tania Perini

Publicado em 18 de Março de 2024 às 11:12

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 mar 2024 às 11:12
Vacinação contra a dengue, Posto de Saúde de Jardim Camburi
Vacinação contra a dengue, Posto de Saúde de Jardim Camburi Crédito: Ricardo Medeiros
A imunização contra a dengue em crianças e adolescentes já está sendo realizada em alguns municípios do Espírito do Santo desde o dia 23 de fevereiro. O público inicial era de crianças de 10 a 11 anos mas, devido a baixa adesão, a faixa etária aumentou no mês de março para adolescentes com até 14 anos. A secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informa que até a última sexta-feira (15), 20.167 crianças de 10 a 14 anos se vacinaram contra a dengue em 23 cidades capixabas que correspondem à Região Metropolitana de Saúde. Ainda assim, o grupo de crianças de 10 a 14 anos contemplado à vacinação contra a dengue na região Metropolitana de Saúde é formado por 145.718 crianças. O Estado recebeu 58.530 doses da vacina. Em entrevista à CBN Vitória, a médica pediatra Tania Perini explica porque imunizar as crianças neste momento é tão importante. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Tania Perini -18-03-24

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos
Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam
Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados