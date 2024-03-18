Por que crianças devem se vacinar contra dengue? Médica explica!

A imunização contra a dengue em crianças e adolescentes já está sendo realizada em alguns municípios do Espírito do Santo desde o dia 23 de fevereiro. O público inicial era de crianças de 10 a 11 anos mas, devido a baixa adesão, a faixa etária aumentou no mês de março para adolescentes com até 14 anos. A secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informa que até a última sexta-feira (15), 20.167 crianças de 10 a 14 anos se vacinaram contra a dengue em 23 cidades capixabas que correspondem à Região Metropolitana de Saúde. Ainda assim, o grupo de crianças de 10 a 14 anos contemplado à vacinação contra a dengue na região Metropolitana de Saúde é formado por 145.718 crianças. O Estado recebeu 58.530 doses da vacina. Em entrevista à CBN Vitória, a médica pediatra Tania Perini explica porque imunizar as crianças neste momento é tão importante. Ouça a conversa completa!