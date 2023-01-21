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Por que conjuntivite é tão comum no verão? Especialista explica!

Os períodos mais quentes do ano são propícios para surtos de conjuntivite

Publicado em 21 de Janeiro de 2023 às 12:11

Publicado em 

21 jan 2023 às 12:11
Conjuntivite, olhos.
Conjuntivite, olhos. Crédito: Shutterstock
A presença de pessoas em ambientes úmidos, somada às aglomerações em locais abertos, como praias e piscinas, faz com que os períodos mais quentes do ano sejam propícios para surtos de conjuntivite, uma inflamação da membrana conjuntiva, que reveste o globo ocular e a parte interna da pálpebra. Os sintomas mais comuns são olhos vermelhos e lacrimejantes, pálpebras inchadas, sensação de areia e de ciscos nos olhos, coceira, dor ao olhar para a luz (fotofobia), visão borrada e pálpebras grudadas ao acordar. Segundo especialistas, ao surgirem os primeiros sintomas, os olhos devem ser lavados com água filtrada gelada, em vez usar água boricada ou colírios. Se o quadro inflamatório não melhorar, é preciso procurar um oftalmologista. Em entrevista ao jornalista Diony Silva, o oftalmologista Afonso Celso Andara, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Diony Silva - Afonso Celso Andara- 21-01-23.mp3

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