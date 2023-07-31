Por que casos de infarto em jovens têm aumentado?

O aumento de casos de ataques cardíacos entre a população mais jovem, nos últimos anos, tem chamado atenção da comunidade médica. Na última semana, a notícia de que Bronny James, o filho de 18 anos do astro da NBA Lebron James, sofreu uma parada cardíaca enquanto treinava com o time de basquete da Universidade do Sul da Califórnia levantou mais uma vez o alerta para a incidência de infarto entre os jovens. No Brasil, os casos de infartos registrados por mês mais que dobrou nos últimos 15 anos. A média mensal de internações decorrentes subiu também quase 160% no mesmo período - entre jovens de até 30 anos, segundo levantamento do Instituto Nacional de Cardiologia (INC), com base nos dados do Ministério da Saúde. Em entrevista à CBN Vitória, a médica cardiologista, Tatiane Emerich, fala sobre o assunto.