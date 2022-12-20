Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Por que ataques a escolas têm se repetido no Brasil e que lições podem ser tomadas?
Segurança

Por que ataques a escolas têm se repetido no Brasil e que lições podem ser tomadas?

Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo (CRP-ES) alerta sobre fenômeno de violência que pode gerar outros ataques

Publicado em 20 de Dezembro de 2022 às 10:49

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 dez 2022 às 10:49
Atirador tinha suástica nazista e usou arma do pai policial militar em ataques em Aracruz
Atirador tinha suástica nazista e usou arma do pai policial militar em ataques em Aracruz Crédito: Reprodução
O crescimento de ocorrências de ataques a tiros em escolas brasileiras tem levantado o debate sobre o país estar reproduzindo um cenário já visto em países como os Estados Unidos, de massacres em colégios. Um levantamento realizado pelo "Instituto Sou da Paz" apontou que o Brasil registrou 12 ataques em escolas nos últimos 20 anos. Em todos os casos, os assassinos eram alunos ou ex-alunos da instituição de ensino invadida. O episódio com o maior número de vítimas ocorreu em 2011 e ficou conhecido como o Massacre de Realengo. Na ocasião, 12 pessoas morreram após um ex-aluno atirar em jovens na Escola Municipal Tasso da Silveira, na Zona Oeste do Rio. Mais recentemente, em novembro, um atirador de 16 anos invadiu duas escolas e quatro mortos, além de feridos, em Aracruz, no Norte do Estado. Diante desse cenário, o Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo (CRP-ES) alerta sobre fenômeno de violência que pode gerar outros ataques como os de Aracruz e defende ações permanentes de combate a discursos de ódio e fascistas.
Em entrevista à CBN Vitória, o presidente do CRP-ES, o psicólogo Thiago Machado, fala sobre o assunto. "O que nós temos trabalhado, primeiro, é trazer a noção de que esses casos de violência não são isolados e têm sido, cada vez mais comuns, dentro dessa lógica do discurso de ódio. A gente tem o entendimento, enquanto sociedade, que palavras proferidas são menos prejudiciais do que alguém que propriamente comete um crime que a gente já conheça, quando alguém assassina outra pessoa, dando uma facada, por exemplo. Os discursos de ódio também são violentos e podem impactar na ocorrência de um ato extremo. E as redes sociais têm colaborado muito com isso. As pessoas sem sentem protegidas no 'anonimato' de uma rede e começam a ter ressonância em outras pessoas, grupos, e cometem atos como o de Aracruz", explica.
"Estamos diante de problemas amplo, coletivo, e não a individualizar uma pessoa. As pessoas estão dentro de um contexto de violência, de disseminação de ódio, que ganha cada vez mais força. É um problema de ordem coletiva. As pessoas precisam ser responsabilizadas. Mas pautar a discussão apenas por esse viés é errado. Há responsabilidades do Estado. No contexto escolar, temos dificuldade de diálogo. Muitos jovens não são acolhidos e práticas violentas vão ganhando legitimidade, com os estudantes sendo 'apagados' e 'minimizados'. Precisamos de saber o que está acontecendo dentro do ambiente escolar, como assuntos como racismo, homofobia, e o bullying são trabalhados nas instituições", diz. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Thiago Machado- 20-12-22.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

João Fonseca
João Fonseca disputa vaga na semifinal de Roland Garros nesta terça-feira (02)
Base 27
Base 27 faz rodada de negócios para conectar startups, empresas e investidores
Caso aconteceu no domingo (31) no bairro Interlagos
Idoso de 70 anos é detido por dirigir sob efeito de álcool em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados