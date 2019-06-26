Por que as pessoas estão tendo AVC cada vez mais jovens?

Uma aluna de 15 anos do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) morreu nesta terça-feira (25) após passar mal no campus de Cariacica. Com uma forte dor de cabeça, Maria Júlia Calmon de Andrade chegou a ser socorrida para o Hospital Infantil de Vitória, mas não resistiu e teve morte cerebral confirmada.

Familiares relataram que ela teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e a informação foi confirmada nesta quarta-feira (26). Casos como esses alertam para a seguinte situação: quando uma dor de cabeça pode ser sinal de um AVC? Isso porque o número de mortes súbitas têm aumentado entre os jovens brasileiros e, somados, os casos entre jovens e adultos ultrapassam a marca dos 300 mil por ano. É sobre este assunto que vamos conversar agora, no CBN Cotidiano, com o médico cardiologista, Fabiano Rua Ribeiro.