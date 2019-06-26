Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entrevistas

Por que as pessoas estão tendo AVC cada vez mais jovens?

O número de mortes súbitas têm aumentado entre os jovens brasileiros e, somados, os casos entre jovens e adultos ultrapassam a marca dos 300 mil por ano

Publicado em 26 de Junho de 2019 às 17:56

Publicado em 

26 jun 2019 às 17:56
Uma aluna de 15 anos do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) morreu nesta terça-feira (25) após passar mal no campus de Cariacica. Com uma forte dor de cabeça, Maria Júlia Calmon de Andrade chegou a ser socorrida para o Hospital Infantil de Vitória, mas não resistiu e teve morte cerebral confirmada.
Familiares relataram que ela teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e a informação foi confirmada nesta quarta-feira (26). Casos como esses alertam para a seguinte situação: quando uma dor de cabeça pode ser sinal de um AVC? Isso porque o número de mortes súbitas têm aumentado entre os jovens brasileiros e, somados, os casos entre jovens e adultos ultrapassam a marca dos 300 mil por ano. É sobre este assunto que vamos conversar agora, no CBN Cotidiano, com o médico cardiologista, Fabiano Rua Ribeiro.
Entrevista - John Gomes - Fabiano Rua Ribeiro - 26-06-19.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Flávio Bolsonaro e dono do Banco Master, Daniel Vorcaro
Vorcaro priorizou recursos para 'Dark Horse' após pressão de Flávio Bolsonaro, diz site
Imagem de destaque
9 receitas juninas sem glúten para aproveitar a festa sem sair da dieta
João Renato Fassarella, de 64 anos, foi socorrido pelo Samu/192 e levado para a Santa Casa, mas não resistiu
Morre motorista envolvido em acidente em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados