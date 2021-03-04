Por que a Serra está entre 10 cidades que mais emitem carbono no país

Pela primeira vez, o Observatório do Clima - rede formada por 56 organizações da sociedade civil - apontou qual é a contribuição de cada município brasileiro para a crise do clima. E entre as 10 cidades que mais emitem gás carbônico (CO2), está a Serra, no Espírito Santo. O município aparece junto de grandes metrópoles como Rio de Janeiro e São Paulo e lidera as emissões do setor de processos industriais. Quem traz mais detalhes, em entrevista ao CBN Cotidiano, é o pesquisador do Instituto de Energia e Meio Ambiente (Iema), Felipe Barcellos. Ouça: