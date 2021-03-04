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levantamento inédito

Por que a Serra está entre 10 cidades que mais emitem carbono no país

O entrevistado é o pesquisador do Instituto de Energia e Meio Ambiente (Iema) Felipe Barcellos

Publicado em 04 de Março de 2021 às 17:30

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

04 mar 2021 às 17:30
Imagens aéreas do bairro Morada de Laranjeiras, na Serra Crédito: Luciney Araújo/TV Gazeta
Pela primeira vez, o Observatório do Clima - rede formada por 56 organizações da sociedade civil - apontou qual é a contribuição de cada município brasileiro para a crise do clima. E entre as 10 cidades que mais emitem gás carbônico (CO2), está a Serra, no Espírito Santo. O município aparece junto de grandes metrópoles como Rio de Janeiro e São Paulo e lidera as emissões do setor de processos industriais. Quem traz mais detalhes, em entrevista ao CBN Cotidiano, é o pesquisador do Instituto de Energia e Meio Ambiente (Iema), Felipe Barcellos. Ouça:

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