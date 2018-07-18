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Por que a secura do ar afeta a saúde?

Publicado em 18 de Julho de 2018 às 17:47

Publicado em 

18 jul 2018 às 17:47
É comum ouvirmos comentários como “o ar está muito seco e minha sinusite atacou” ou “ com esse ar seco, a rinite piorou”. O que tem a ver a secura do ar com a sua saúde? O problema é que, quando o nível de umidade no ar fica muito baixo, sentimos desconforto porque a produção das mucosas das vias aéreas superiores (VAS, na forma abreviada) fica comprometida e isto é o início para o agravamento de vários problemas respiratórios. Saiba mais com a meteorologista do Climatempo, Josélia Pegorim
Entrevista - John Gomes - Josélia Pegorim - 18-07-18.mp3

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