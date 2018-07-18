Por que a secura do ar afeta a saúde?

É comum ouvirmos comentários como “o ar está muito seco e minha sinusite atacou” ou “ com esse ar seco, a rinite piorou”. O que tem a ver a secura do ar com a sua saúde? O problema é que, quando o nível de umidade no ar fica muito baixo, sentimos desconforto porque a produção das mucosas das vias aéreas superiores (VAS, na forma abreviada) fica comprometida e isto é o início para o agravamento de vários problemas respiratórios. Saiba mais com a meteorologista do Climatempo, Josélia Pegorim