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CONSUMO DE ÁGUA

Por dia, 130 mil litros de chorume são transformados em água em aterro de Cariacica

Com a tecnologia, é possível sim transformar os dejetos em água para consumo humano. Mas o alto custo é empecilho

Publicado em 08 de Janeiro de 2015 às 21:50

Publicado em 

08 jan 2015 às 21:50
A divulgação de um vídeo em que o magnata Bill Gates bebe um copo de água cristalina produzida por uma máquina a partir de excrementos humanos chamou atenção. Em Cariacica, uma empresa também desenvolve a tecnologia para transformar chorume em água de reuso, aquela para serviços domésticos e industrial. Aproximadamente, 130 mil litros de chorume por dia são transformados em água de reuso, de acordo com o engenheiro da Marca Ambiental, Anderson Pavani. Ele destaca que, com a tecnologia, é possível sim transformar os dejetos em água para consumo humano, porém, há uma grande barreira para que isso se torne mais comum: o alto custo para a transformação. Ouça os detalhes na entrevista ao programa CBN Cotidiano:
Entrevista - Fábio Botacin - Anderson Pavani - 08-01-15

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