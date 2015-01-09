Por dia, 130 mil litros de chorume são transformados em água em aterro de Cariacica

A divulgação de um vídeo em que o magnata Bill Gates bebe um copo de água cristalina produzida por uma máquina a partir de excrementos humanos chamou atenção. Em Cariacica, uma empresa também desenvolve a tecnologia para transformar chorume em água de reuso, aquela para serviços domésticos e industrial. Aproximadamente, 130 mil litros de chorume por dia são transformados em água de reuso, de acordo com o engenheiro da Marca Ambiental, Anderson Pavani. Ele destaca que, com a tecnologia, é possível sim transformar os dejetos em água para consumo humano, porém, há uma grande barreira para que isso se torne mais comum: o alto custo para a transformação. Ouça os detalhes na entrevista ao programa CBN Cotidiano: