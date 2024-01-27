Por dentro da folia: conheça os bastidores do Carnaval de Vitória

Conhecido por dar início às comemorações da folia do Rei Momo em todo o país, o Carnaval de Vitória tem ganhado cada vez mais adeptos e reconhecimento. Das mãos que bordam as fantasias nos barracões aos ritmistas que seguem fazendo os sambas se perpetuarem, centenas de cuidados se mobilizam durante o ano inteiro para fazer a alegria cruzar o sambão do povo em uma hora de desfile. Uma mistura de dedicação, esforço e cooperação fazem a magia resistir e crescer a cada novo ano. Em entrevista à CBN Vitória, o jornalista especialista em carnaval Jace Teodoro conta os bastidores do Carnaval capixaba e o que falta para que a festa do ES seja mais reconhecida. Ouça a conversa completa!