  Por ano, 35 mil pessoas morrem no Brasil por doenças ligadas ao fumo
Por ano, 35 mil pessoas morrem no Brasil por doenças ligadas ao fumo

Uma campanha contra o tabagismo começou nesta quinta-feira (31)

Publicado em 31 de Maio de 2018 às 11:08

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou que o tabaco é responsável por 29% das doenças cardiovasculares e aumentam em cerca de 25% o risco de morte por infarto e AVC no mundo, sendo contabilizado o consumo ou pela exposição ao fumo passivo. De acordo com um estudo, no Brasil o tabagismo ocasiona, anualmente, cerca de 477 mil internações e 35 mil óbitos por infarto e doenças cardíacas, além de 59 mil hospitalizações e 11 mil mortes por AVC no Brasil, gerando um custo de assistência médica de mais de R$ 12 bilhões. 
Entrevista - Patricia Vallim - Dra. Maria da Penha Uchoa Sales - 31-05-18.mp3
A coordenadora da Comissão Científica de Tabagismo da SBPT, Dra. Maria da Penha Uchoa Sales relata que O tabagismo, ativo e passivo, é responsável por cerca de 90% dos casos de câncer de pulmão e por 85% das mortes por Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC).
Nesta quinta-feira (31) acontece a campanha global contra o tabagismo e a Dra. Maria da Penha Uchoa Sales, coordenadora da Comissão Científica de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), apresenta mais detalhes sobre o efeito do cigarro na saúde nesta edição do CBN Vitória e o trabalho desenvolvido para diminuir o número de fumantes. Confira!

