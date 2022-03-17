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Médica alerta

Popular entre jovens, cigarro eletrônico traz riscos à saúde

Confira a entrevista com a médica pneumologista, Roberta Couto

Publicado em 17 de Março de 2022 às 18:26

Publicado em 

17 mar 2022 às 18:26
Cigarro eletrônico
Cigarro eletrônico Crédito: Pixabay
O bancário Allan Douglas, de 30 anos, fez um alerta nas redes sociais sobre o consumo de cigarros eletrônicos, também conhecidos como vapers. De acordo com o morador de Manaus, o pulmão dele foi perfurado após alguns dias intensificando o uso do dispositivo eletrônico durante uma viagem de férias ao Rio de Janeiro. O bancário relata que sempre fumou cigarro casualmente, mas que há cerca de cinco meses, aderiu a tendência dos cigarros eletrônicos. 
No final de fevereiro, como estava de férias do trabalho, passou a fumar todos os dias no período de duas semanas. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a médica pneumologista, Roberta Couto, alerta sobre o tema. Ela alerta. "O cigarro eletrônico pode ser uma armadilha perigosa para os ex-fumantes. Ainda que você pense que isso não vai acontecer, uma simples vaporada naquela reunião de amigos pode levar a uma recaída. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA - Diony Silva - Roberta Couto - 17-03-22

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