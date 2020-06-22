População terá 48 horas para se preparar em caso de risco extremo

Uma nova versão do Mapa de Gestão de Risco da Covid-19 do Espírito Santo entrou em vigor nesta segunda-feira (22). A décima edição do levantamento indica que 40 cidades permanecem em risco moderado de contaminação e cinco foram incluídas na classificação de risco alto: Aracruz, Guaçuí, Rio Novo do Sul, São Gabriel da Palha e Vila Valério. Agora, são 38 municípios no segundo grupo mais perigoso para indicar a possibilidade de propagação do novo coronavírus. Já quatro cidades - Água Doce do Norte, Barra de São Francisco, Bom Jesus do Norte e Ibitirama - foram rebaixadas do grupo de risco alto para o moderado. Até o momento, não há localidades em risco extremo. Caso a situação dos leitos de UTI se agrave, passando a ocupação dos 90%, o Estado poderá migrar para o risco extremo. Em entrevista nesta segunda-feira (22) à rádio CBN Vitória, o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, Coronel Alexandre Cerqueira, explica o que muda com o novo painel e explica que em risco extremo, a população terá 48 horas para se preparar para o isolamento total.