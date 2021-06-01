População sem comorbidade e com idade entre 55 e 59 anos será imunizada a partir desta semana no ES

Vacinação contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva

O Ministério da Saúde, em nova nota técnica, permitiu o início da vacinação de grupos não-prioritários, isto é, a vacinação por faixa etária de pessoas sem comorbidades. Pelas novas regras, a imunização será aberta, já a partir desta semana, a todas as pessoas a partir de 18 anos, por faixa etária, do mais velho para o mais novo. O primeiro grupo, que já começa a ser imunizado com a chegada, nos próximos dias, de um novo lote do Ministério da Saúde, será a população de 55 a 59 anos, sem comorbidades, como explica em entrevista à CBN Vitória, a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações, Danielle Grillo.

- DISTRIBUIÇÃO DE NOVOS LOTES:

A partir de agora, 10% das vacinas serão destinadas à reserva técnica que tem sido usada para antecipar a vacinação de professores, por exemplo, e, do total que resta, 20% vão contemplar as pessoas com comorbidades e 80% o restante da população.

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Nesta terça-feira (1º), o município de Vila Velha vai ampliar as imunizações contra a covid-19 para o grupo de 55 a 59 anos que não possui comorbidades. De acordo com a prefeitura, serão disponibilizadas mil vagas no sistema de agendamento on-line às 17h desta terça-feira (01) para vacinar na próxima quarta-feira (2). Em entrevista à CBN Vitória, a secretária Municipal de Saúde da cidade, Cátia Lisboa, também adianta que na próxima quinta-feira (03) serao abertas outras 8.500 vagas para o mesmo grupo.

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O município de Viana abriu, no final desta segunda-feira (31), o agendamento on-line para pessoas sem comorbidades, na faixa etária de 50 a 59 anos. Ao todo foram mil vagas para a imunização com a primeira dose (D1) da vacina Astrazeneca, que se esgotaram em duas horas. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Saúde de Viana, Jaqueline Jubini, explica que a vacinação acontecerá nesta quarta-feira (02), das 08 às 17 horas, no Centro Multiuso “É Pra Já”, em Marcílio de Noronha.