População não precisa estocar produtos, alerta Acaps, após protestos de caminhoneiros

Apesar das manifestações de caminhoneiros ainda serem registradas em alguns pontos das rodovias federais e estaduais que cortam o Espírito Santo, os supermercados e mercearias não foram impactados com o desabastecimento de produtos. De acordo com o superintendente da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), Hélio Schneider, se não houver mais interrupções no transporte de mercadorias em estradas, não haverá falta de produtos nas prateleiras. Assim, a população não precisa correr para fazer compras e estocar produtos, destaca Schneider.