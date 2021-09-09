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Supermercados

População não precisa estocar produtos, alerta Acaps, após protestos de caminhoneiros

De acordo com a Associação dos Supermercados, não há falta de mantimentos nas prateleiras

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 11:39

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 set 2021 às 11:39
Supermercado
Supermercado Crédito: Pixabay
Apesar das manifestações de caminhoneiros ainda serem registradas em alguns pontos das rodovias federais e estaduais que cortam o Espírito Santo, os supermercados e mercearias não foram impactados com o desabastecimento de produtos. De acordo com o superintendente da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), Hélio Schneider, se não houver mais interrupções no transporte de mercadorias em estradas, não haverá falta de produtos nas prateleiras. Assim, a população não precisa correr para fazer compras e estocar produtos, destaca Schneider. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Hélio Schneider - 09-09-21.mp3

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