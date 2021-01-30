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População não pode menosprezar uso da máscara, alerta infectologista

A entrevistada é a médica infectologista Rúbia Miossi

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 10:29

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

30 jan 2021 às 10:29
A médica Rúbia Miossi reforça as medidas de prevenção à covid-19 Crédito: Klaus Hausmann/Pixabay
Há exatos 10 meses e 19 dias, a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou a pandemia do novo coronavírus. De lá pra cá, muita coisa mudou, mas o que deve permanecer são as medidas de prevenção à covid-19, por conta do avanço da doença. Em entrevista à CBN Vitória, a médica infectologista Rúbia Miossi repassou quais são as medidas que devemos manter para enfrentar o vírus. Ela salientou que o grupo prioritário precisa ser vacinado e entender a estratégia para vencer o espalhamento do vírus entre a população. E alertou ainda que as máscaras não devem ser menosprezadas pela população, que deve estar atenda ao tipo que ela pode usar, com reforço em mais uma camada. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Rúbia Miossi - 30-01-21

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