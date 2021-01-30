População não pode menosprezar uso da máscara, alerta infectologista

Há exatos 10 meses e 19 dias, a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou a pandemia do novo coronavírus. De lá pra cá, muita coisa mudou, mas o que deve permanecer são as medidas de prevenção à covid-19, por conta do avanço da doença. Em entrevista à CBN Vitória, a médica infectologista Rúbia Miossi repassou quais são as medidas que devemos manter para enfrentar o vírus. Ela salientou que o grupo prioritário precisa ser vacinado e entender a estratégia para vencer o espalhamento do vírus entre a população. E alertou ainda que as máscaras não devem ser menosprezadas pela população, que deve estar atenda ao tipo que ela pode usar, com reforço em mais uma camada. Ouça a entrevista completa: