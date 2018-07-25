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ENTREVISTA

População não deve ignorar importância da vacina, alerta especialista

Adultos, inclusive, devem acompanhar o calendário de vacinação

Publicado em 25 de Julho de 2018 às 15:50

Publicado em 

25 jul 2018 às 15:50
Doenças que antes o Brasil havia erradicado e controlado voltam a preocupar por conta da baixa cobertura vacinal. Sarampo e Poliomielite podem causar graves problemas de saúde e põe em risco a vida de crianças e adultos. Foram mais de 600 casos registrados de Sarampo no País desde o início de julho, sendo a grande maioria na região Norte, e também casos em São Paulo e Rio de Janeiro. Já a Poliomielite teve o último caso identificado em 1989.
Com a ideia de conscientizar a população, as sociedades brasileiras de Imunizações (SBIm), Pediatria (SBP) e Infectologia (PNI) se reuniram e foi produzido um manifesto para o combate dessas doenças. Em entrevista ao programa CBN Vitória, o presidente do Departamento de Homologações da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kfouri, explica que a população não deve ignorar o papel das vacinas na prevenção às doenças. "Elas trazem segurança e tranquilidade. Os adultos também devem estar atentos ao calendário de vacinação deles", explicou.
Ele lembra que 1/4 dos registros das doenças contagiosas que podem ser prevenidas com vacinas são em adultos. "Quem não lembra se foi vacinado contra o sarampo, ou perdeu a caderneta, deve tomar a vacina", alerta. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Renato Kfouri - 25-07-18

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