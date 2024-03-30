População idosa cresce mais de 70% no ES entre 2010 e 2022

[Edicase]Desenvolver um pensamento positivo aumenta a qualidade de vida dos idosos (Imagem: Olena Yakobchuk | Shutterstock) Crédito:

Dados do Censo de 2022 indicam que a população idosa no Espírito Santo cresceu mais de 70%, entre os anos de 2010 e 2022. Em números absolutos, o Estado possui 631.398 pessoas com 60 anos ou mais. Em 2010, eram 364.745 idosos, o que revela um aumento de 73,1% nesta parcela da população. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente do Instituto Jones Santos Neves (IJSN) avalia o crescimento desta população. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. Entrevista Fernanda Queiroz - Pablo Lira - 30-03-24

O Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) divulgou recentemente o Panorama do Idoso no Espírito Santo. Um Caderno que de forma qualitativa e quantitativa, apresenta um breve panorama do idoso, contextualizando seu perfil em várias dimensões.

Com base no Censo de 2022, o Panorama do Idoso destaca que o estado do Espírito Santo totaliza em números absolutos, 631.398 de idosos, na faixa etária de 60 anos ou mais. Um aumento de 73,1%, comparado ao ano de 2010, quando o número de idosos perfazia um total de 364.745 idosos.

O Panorama ainda destaca que no Brasil a população idosa também apresentou crescimento entre 2010 e 2022. De acordo com o Censo de 2010, a população de idosos no Brasil era de 20.588.891, em números absolutos. Já, segundo os resultados do Censo 2022, o Brasil conta hoje com 32.113.490 de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Um aumento de 55,97% no percentual relativo entre as duas décadas.

Outro dado destacado pelo Panorama é o fator do envelhecimento. Em duas décadas, a esperança de vida ao nascer projetada pelo IBGE para o Espírito Santo passou de 70,37 anos, em 2000, para 79,8 anos em 2022. Essa é a segunda mais elevada esperança de vida ao nascer entre os estados brasileiros, estando atrás somente de Santa Catarina (79,9 anos).

Quanto ao índice de envelhecimento, em 2022, o Espírito Santo ultrapassou o do Brasil, com 58,1, ficando em 6º lugar no ranking entre todos os estados da federação com maiores índices de envelhecimento.

Municípios

Em 2022, os municípios de Itaguaçu, São José do Calçado e Itarana foram os que apresentaram os maiores percentuais de idosos, relativo à população total do município, com 23,65%, 22,58% e 22,54%, respectivamente.

No contexto da Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV), em 2022, a capital Vitória registrou o maior percentual de idosos em relação aos demais municípios da RMGV, com 20,07%, e em segundo lugar, o município de Fundão, com 19,05% e em terceiro Guarapari com 17,45%.

O município da Serra, apesar de ser o mais populoso da RMGV, é o que tem um dos menores percentuais de idosos da RMGV e do estado, com 12,77%, ficando na 76º posição.

Já na análise dos números absolutos, o Panorama do Idoso aponta que em 2022, os municípios da RMGV com maior população idosa foram Vila Velha com 81.049, Serra com 66.481 e Vitória com 64.805.

O Panorama do Idoso é uma produção da Coordenação de Estudos Territoriais do Instituto Jones do Santos Neves (CET/IJSN) e foi elaborado a partir do levantamento de dados e informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em especial, os últimos resultados do Censo 2022, e o DATASUS.

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