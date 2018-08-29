População do ES é de 3,9 milhões de habitantes em 2018

A população do Espírito Santo foi estimada em 3.972.388 habitantes, conforme divulgado nesta quarta-feira (29) pelo Isntituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As estimativas da população para estados e municípios, com data de referência em 1º de julho, foram publicadas no "Diário Oficial da União". Em 2017 a estimativa era de 4.016.356 habitantes.