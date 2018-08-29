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População do ES é de 3,9 milhões de habitantes em 2018

Publicado em 29 de Agosto de 2018 às 18:41

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

29 ago 2018 às 18:41
A população do Espírito Santo foi estimada em 3.972.388 habitantes, conforme divulgado nesta quarta-feira (29) pelo Isntituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As estimativas da população para estados e municípios, com data de referência em 1º de julho, foram publicadas no "Diário Oficial da União". Em 2017 a estimativa era de 4.016.356 habitantes.
Nesta entrevista no programa CBN Cotidiano, a Coordenadora de divulgação do IBGE-ES, Renata Coutinho, explica a metodologia do levantamento. Confira:
Entrevista - Fabio Botacin - Renata Coutinho - 29-08-18
 
Os dez municípios mais populosos do estado são: Serra, Vila Velha, Cariacica, Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, São Mateus, Guarapari, Colatina e Aracruz.
Serra 507.598
Vila Velha 486.208
Cariacica 378.603
Vitória 358.267
Cachoeiro de Itapemirim 207.324
Linhares 170.364
São Mateus 128.542
Guarapari 122.982
Colatina 121.580
Aracruz 99.305
[FONTE: IBGE]

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