População deve denunciar atos de agressão e discurso de ódio

O assunto agora em destaque no CBN Cotidiano é eleição e uma realidade que tem preocupado em todo o País: atos de agressão e da proliferação do discurso de ódio na Internet tem levado ao alerta das autoridades sobre o crime a que os responsáveis por esse tipo de conduta podem responder. A Defensoria Pública do Espirito Santo, junto com Ministério Público e com a Defensoria Pública da União, lançaram uma campanha na qual pede à população que denuncie à essas instituições qualquer tipo de agressão sofrida em decorrência do atual acirramento de ânimos por conta da disputa eleitoral.

O Observatório da Intolerância permite que vítimas desses casos enviem ao órgão informações sobre cada caso, especificando se a violência ocorreu por meio presencial ou digital, qual o tipo de violência (agressão física, ameaça, ofensa verbal ou dano patrimonial) e qual a razão e contexto (discriminação racial, homofóbica, por origem ou xenofobia, de gênero, ou intolerância política ou religiosa), além de eventuais identificação de agressores, provas do ocorrido, entre outros dados.

Denúncias podem ser feitas no site de cada órgão e serão repassadas, de qualquer forma, aos três. A Dra. Vivian Almeida, Coordenadora de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Espírito Santo, explica que o Observatório nasceu, no Espírito Santo, também na linha de realizar um mapeamento da violência decorrente das diversas formas de intolerância. Confira a entrevista concedida ao jornalista Fabio Botacin no programa CBN Cotidiano.

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