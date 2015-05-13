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TIRE O SALEIRO DA MESA

População de Vitória consome 10,4 gramas de sal por dia

De acordo com a pesquisa Vigitel 2014, Vitória é a quinta capital do país onde há mais casos de pressão alta entre os moradores

Publicado em 12 de Maio de 2015 às 22:41

Publicado em 

12 mai 2015 às 22:41
Reduzir a quantidade de sódio consumida diariamente pela população brasileira é a meta do Plano Nacional de Redução de Sódio em Alimentos Processados que conseguiu, em sua 2ª fase, reduzir em até 10% o teor de sódio presente em 839 produtos. O compromisso entre o Ministério da Saúde e a Associação das Indústrias da Alimentação (Abia) possibilitou que, em três anos (2011-2014), fossem retiradas 7.652 toneladas de sódio dos produtos alimentícios. A meta é que até 2020 as indústrias do setor promovam a retirada voluntária de 28.562 toneladas de sal do mercado brasileiro.
De acordo com resultados da pesquisa Vigitel 2014 divulgados nesta terça-feira (12), Vitória é a quinta capital do país onde há mais casos de pressão alta entre os moradores. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o cardiologista e professor da Ufes, José Geraldo Mill, revelou que um programa de acompanhamento feito na capital capixaba é um dos únicos do país que aponta o consumo aproximado de sal pela população. "No início da pesquisa, identificamos o consumo de 12,4 gramas por dia, agora o número está em 10,4 gramas. Mesmo com a redução, isso ainda é o dobro do recomendável pela OMC", disse. Ouça a entrevista completa.  
Entrevista - Fábio Botacin - José Geraldo - 12-05-15

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