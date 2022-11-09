Pontos de ônibus terão botão do pânico e câmeras na Grande Vitória

Pontos de ônibus começam a ser monitorados na Grande Vitória. Em projeto piloto, três novos abrigos de videomonitoramento e inteligência estão localizados na Avenida Nair de Azevedo, em cima do viaduto Gilson Felix, e em frente ao Palácio do Governo (abrigo de três módulos). Segundo o governo estadual, os abrigos instalados proporcionam melhorias na segurança, com a utilização de inteligência artificial por meio de videomonitoramento , podendo haver o analítico de reconhecimento facial, detecção de movimento e detecção de aglomeração de pessoas.

Ainda por meio das câmeras instaladas nos abrigos, haverá monitoramento interno e externo do usuário do sistema. O abrigo também vai disponibilizar sinal de internet via rede Wi-Fi. Todos os abrigos têm o botão de pânico, que pode ser acionado em situações emergenciais para a comunicação com a central de videomonitoramento da Companhia Estadual de Transporte Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb). Em entrevista ao CBN Cotidiano, o secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!