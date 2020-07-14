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COVID-19

Ponto de Vista: já é a hora de relaxar medidas contra o coronavírus?

Acompanhe este debate envolvendo o médico infectologista e presidente da Sociedade de Infectologia do Estado do Espírito Santo, Alexandre Rodrigues da Silva, e a também infectologista e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), Tânia Chaves

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 12:04

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

14 jul 2020 às 12:04
Muita gente defende que a retomada das atividades e o convívio social são fatores de promoção da saúde mental das pessoas, após meses de isolamento social por conta da pandemia do novo coronavírus. Mas já é hora de relaxar medidas de enfrentamento à Covid-19? 
Uma portaria do Ministério da Saúde deixa claro que a retomada das atividades em diferentes estados do país deve ocorrer de forma segura, gradativa, planejada, regionalizada, monitorada e dinâmica, considerando as especificidades de cada setor e dos territórios, de forma a preservar a saúde e a vida das pessoas. Para isso, é essencial a observação e a avaliação periódica, no âmbito loco-regional, do cenário epidemiológico da Covid-19, da capacidade de resposta da rede de atenção à saúde, dos aspectos sócio-econômicos e culturais dos territórios e, principalmente, das orientações emitidas pelas autoridades locais e órgãos de saúde.
Mas quando deverá ocorrer o retorno seguro da rotina da maioria das pessoas no país? Acompanhe este debate envolvendo o médico infectologista e presidente da Sociedade de Infectologia do Estado do Espírito Santo, Alexandre Rodrigues da Silva, e a também infectologista e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), Tânia Chaves.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Tânia Chaves e Alexandre Rodrigues - 14-07-20

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