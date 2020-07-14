Ponto de Vista: já é a hora de relaxar medidas contra o coronavírus?

Muita gente defende que a retomada das atividades e o convívio social são fatores de promoção da saúde mental das pessoas, após meses de isolamento social por conta da pandemia do novo coronavírus. Mas já é hora de relaxar medidas de enfrentamento à Covid-19?

Uma portaria do Ministério da Saúde deixa claro que a retomada das atividades em diferentes estados do país deve ocorrer de forma segura, gradativa, planejada, regionalizada, monitorada e dinâmica, considerando as especificidades de cada setor e dos territórios, de forma a preservar a saúde e a vida das pessoas. Para isso, é essencial a observação e a avaliação periódica, no âmbito loco-regional, do cenário epidemiológico da Covid-19, da capacidade de resposta da rede de atenção à saúde, dos aspectos sócio-econômicos e culturais dos territórios e, principalmente, das orientações emitidas pelas autoridades locais e órgãos de saúde.

Mas quando deverá ocorrer o retorno seguro da rotina da maioria das pessoas no país? Acompanhe este debate envolvendo o médico infectologista e presidente da Sociedade de Infectologia do Estado do Espírito Santo, Alexandre Rodrigues da Silva, e a também infectologista e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), Tânia Chaves.