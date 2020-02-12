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PONTO DE VISTA

Ponto de Vista: ICMS da gasolina pode ou não ser zerado?

Economistas consideram medida pouco provável e levantam meios de reduzir o preço dos combustíveis

Publicado em 12 de Fevereiro de 2020 às 19:06

Publicado em 

12 fev 2020 às 19:06
No quadro Ponto de Vista desta quarta-feira (12), os economistas Vaner Corrêa, conselheiro do Conselho Regional de Economia (Corecon-ES) e Pedro Lang, debateram a proposta levantada pelo presidente Jair Bolsonaro de zerar ou reduzir o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para baratear o preço dos combustíveis. Ambos concordaram que o ICMS é importante para a arrecadação dos estados e, consequentemente, para prestação de serviços à população. Zerar ou reduzir o valor cobrado de imediato seria "irreal". Eles apostam em redução gradual, combinada com uma máquina pública mais enxuta, e com uma maior concorrência na distribuição ds combustíveis. Confira! 
Ponto de Vista - 12-02-20

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