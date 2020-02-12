Ponto de Vista: ICMS da gasolina pode ou não ser zerado?

No quadro Ponto de Vista desta quarta-feira (12), os economistas Vaner Corrêa, conselheiro do Conselho Regional de Economia (Corecon-ES) e Pedro Lang, debateram a proposta levantada pelo presidente Jair Bolsonaro de zerar ou reduzir o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para baratear o preço dos combustíveis. Ambos concordaram que o ICMS é importante para a arrecadação dos estados e, consequentemente, para prestação de serviços à população. Zerar ou reduzir o valor cobrado de imediato seria "irreal". Eles apostam em redução gradual, combinada com uma máquina pública mais enxuta, e com uma maior concorrência na distribuição ds combustíveis. Confira!