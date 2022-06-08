Ponto a ponto: o projeto que prevê a redução de ICMS dos combustíveis

O presidente Jair Bolsonaro anunciou, na última segunda-feira (6), um projeto para tentar conter a alta no preço dos combustíveis. A intenção é limitar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) cobrado pelos estados. Em contrapartida, o governo federal ressarciria os estados pelas perdas na arrecadação. Mas, para isso, o governo exigirá que as unidades da federação derrubem a zero a alíquota do ICMS sobre o diesel e o gás de cozinha. Para explicar os detalhes do projeto e analisar se, de fato, haverá uma real redução do valor dos combustíveis, a entrevistada é a pesquisadora Carla Ferreira, do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Ineep). Acompanhe!

A proposta do governo prevê ainda que os impostos federais sejam zerados sobre a gasolina se os governadores aceitarem reduzir suas alíquotas de ICMS sobre o combustível para o teto de 17% previsto no projeto de lei que tramita no Congresso. Porém, o ressarcimento que o governo federal pretende oferecer em relação a diesel e gás de cozinha é parcial, limitado aos 17% do projeto do ICMS — ou seja os estados têm de apoiar a aprovação pelo Congresso do teto de 17% para a alíquota. Assim, um estado cuja alíquota seja, por exemplo, 17% seria inteiramente compensado. Mas outro no qual a alíquota seja 30% seria ressarcido somente até o limite de 17% e não em relação aos demais 13%.