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Economia

Ponto a ponto: entenda o que deve mudar com a reforma do Imposto de Renda

O advogado Luiz Cláudio Allemand, especialista em Direito Tributário, é quem detalha as mudanças

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 11:47

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 set 2021 às 11:47
Imposto de Renda, Receita Federal, IRPF
Prazo para declarar o IR termina no dia 31 Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A Câmara dos Deputados concluiu, nesta quinta-feira (2), a votação da etapa da reforma tributária que trata do Imposto de Renda (IR). No texto aprovado pelo deputados, foi definida a ampliação da faixa de isenção para quem recebe até R$ 2.500 mensais e criação da cobrança de 15% sobre lucros e dividendos distribuídos aos acionistas de empresas, atualmente isentos. O projeto de lei segue agora para o Senado. Em entrevista à CBN Vitória, o advogado Luiz Cláudio Allemand, especialista em Direito Tributário e mestre em Direito, explica o que deve mudar com a reforma do Imposto de Renda. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Cláudio Allemand - 03-09-21.mp3

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