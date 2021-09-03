Ponto a ponto: entenda o que deve mudar com a reforma do Imposto de Renda

A Câmara dos Deputados concluiu, nesta quinta-feira (2), a votação da etapa da reforma tributária que trata do Imposto de Renda (IR). No texto aprovado pelo deputados, foi definida a ampliação da faixa de isenção para quem recebe até R$ 2.500 mensais e criação da cobrança de 15% sobre lucros e dividendos distribuídos aos acionistas de empresas, atualmente isentos. O projeto de lei segue agora para o Senado. Em entrevista à CBN Vitória, o advogado Luiz Cláudio Allemand, especialista em Direito Tributário e mestre em Direito, explica o que deve mudar com a reforma do Imposto de Renda. Acompanhe!