Ponte é interditada devido a risco de inundação do Rio Cricaré em Nova Venécia

Devido ao aumento do nível e o risco de inundação do Rio Cricaré, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, a ponte Cristiano Dias Lopes, que corta o Centro do município, foi interditada na tarde desta segunda-feira (19). Às 18h será feita uma análise para verificar o nível do rio novamente, e fazer a liberação da ponte. Nova Venécia é a cidade onde mais choveu no Brasil em 24 horas. A previsão do tempo indica que pode chover mais nas próximas horas. Além do risco de inundação do Rio Cricaré, há alertas também para o rompimento de represas. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o prefeito André fala sobre as consequências da chuva. Ouça a conversa completa!