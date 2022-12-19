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Chuvas no ES

Ponte é interditada devido a risco de inundação do Rio Cricaré em Nova Venécia

Segundo o prefeito, André Fagundes, mesmo sem transbordar, a água retorna pela drenagem e chega a cidade. Uma ponte, no Centro, já foi interditada, assim como duas estradas

Publicado em 19 de Dezembro de 2022 às 18:01

Aurélio de Freitas

Aurélio de Freitas

Publicado em 

19 dez 2022 às 18:01
Ponte em Nova Venécia-ES
Ponte em Nove Venécia-ES Crédito: Leitor A Gazeta
Devido ao aumento do nível e o risco de inundação do Rio Cricaré, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, a ponte Cristiano Dias Lopes, que corta o Centro do município, foi interditada na tarde desta segunda-feira (19). Às 18h será feita uma análise para verificar o nível do rio novamente, e fazer a liberação da ponte. Nova Venécia é a cidade onde mais choveu no Brasil em 24 horas. A previsão do tempo indica que pode chover mais nas próximas horas. Além do risco de inundação do Rio Cricaré, há alertas também para o rompimento de represas. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o prefeito André fala sobre as consequências da chuva. Ouça a conversa completa!
Entrevista Aurélio de Freitas - André Fagundes - 19-12-22

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