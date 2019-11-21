Ponte do Rio Jucu e fechamento da BR 262 são alvos de notícias falsas

O período chuvoso que o Espírito Santo enfrenta se torna também alvo de informações falsas que circulam por redes sociais, como a estrutura da Ponte do Rio Jucu que estaria com problemas na sustentação da cabeceira e também o fechamento da BR 262, no trecho entre Viana e Domingos Martins. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o tenente-coronel Roger Vieira do Amaral, comandante do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros, informa que esteve nesses locais e alerta sobre as notícias falsas. "Estive na ponte e a estrutura está integra. A BR 262 tem pontos de atenção com fissuras, mas não houve necessidade de fechar o trânsito, como as notícias que se espalharam. Gravei vídeos para mostrar esses locais e já recebi retorno de pessoas até de fora do país. Tudo se espalha muito rápido". Ouça as explicações: