Ponte do Encontro das Águas, na Serra, pode ficar interditada até dia 14

Desde esta segunda-feira (09), os motoristas que trafegam por Jacaraípe, na Serra, enfrentam mudanças no trânsito da região. Isso porque a ponte próxima à Praça Encontro das Águas foi totalmente interditada para a execução de obras que fazem parte da reabilitação da avenida Abido Saadi. A interdição vai se estender até o próximo dia 14. Enquanto isso, foi implantado um sistema de desvio e rotas alternativas. É o que explica o diretor-geral do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), Luiz Cesar Maretto, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!
Entrevista Fernanda Queiroz - Luiz Cesar Maretto - 10-05-22.mp3
A ponte foi interditada para os trabalhos de troca de aparelhos de apoio estrutural, contenção dos encabeçamentos e substituição dos aparelhos de apoio, sinalização rodoviária, obras complementares, proteção ambiental através de macaqueamento e suspenção da ponte para trabalhos em sua parte inferior. Segundo Maretto, assim que concluidos os serviços na via, o tráfego será liberado normalmente. Enquanto isso, foram projetados desvios de rota alternativa do trânsito através da Avenida Audifax Barcelos Neves.
DESVIO NOVA ALMEIDA – VITÓRIA:
Trajeto: Rua São Paulo – Rua da Magnólia – Av. Lagoa Juara – Av. Audifax Barcelos Neves – Av. Talma Rodrigues Ribeiro – Rua Hélio Viana – Av. Abido Saad.
DESVIO VITÓRIA – NOVA ALMEIDA:
Trajeto: Rua Hélio Viana – Av. Nossa Senhora dos Navegantes – Av. São Pedro – Av. Talma Rodrigues Ribeiro – Av. Audifax Barcelos Neves – Av. Lagoa Juara – Rua da Magnólia – Rua São Paulo – Rua Goiânia – Av. Nossa Senhora dos Navegantes – Rua São Paulo – Av. Abido Saad.