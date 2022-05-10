Ponte do Encontro das Águas, na Serra, pode ficar interditada até dia 14

Desde esta segunda-feira (09), os motoristas que trafegam por Jacaraípe, na Serra, enfrentam mudanças no trânsito da região. Isso porque a ponte próxima à Praça Encontro das Águas foi totalmente interditada para a execução de obras que fazem parte da reabilitação da avenida Abido Saadi. A interdição vai se estender até o próximo dia 14. Enquanto isso, foi implantado um sistema de desvio e rotas alternativas. É o que explica o diretor-geral do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), Luiz Cesar Maretto, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!