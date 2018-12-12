Ponte de Camburi: obra de reforço estrutural deve começar em janeiro

Após vistoria e laudo técnico, a Prefeitura de Vitória resolveu fazer obras de reforço estrutural na ponte de Camburi. A Secretaria de Obras e Habitação (Semohab) vistoriou cinco pontes localizadas na área norte da cidade. O objetivo das vistorias foi identificar a necessidade de eventuais ações preventivas em suas estruturas para evitar problemas futuros.

Foram vistoriadas as pontes Ayrton Senna, Desembargador Paes Barreto (Ilha do Frade), Governador Carlos Lindenberg (Passagem) e sua passarela (Maurício de Oliveira), Ceciliano Abel de Almeida e Petrônio Portela. Estas duas últimas interligam os bairros Praia do Canto e Jardim da Penha e são identificadas pela população por uma só denominação: ponte de Camburi.

Sobre a recuperação estrutural, a capital informou que licitou as obras de recuperação estrutural das pontes e da passarela. As intervenções devem começar na primeira semana de janeiro de 2019, nas partes inferiores dos tabuleiros, e seguem até março, sem a necessidade de interdições na circulação de veículos, pedestres ou ciclistas. O custo da obra será de R$ 641 mil e deve durar cerca de 180 dias. Apenas a ponte de Camburi passará pelo reforço estrutural. As outras pontes da capital foram aprovadas nas vistorias e devem passar apenas por manutenção pontual.

A partir de março de 2019, será iniciada a recuperação da ciclovia. Nesta fase, os 200 ciclistas que passam por hora nos horários de mais tráfego (início da manhã e final da tarde) serão orientados a circular pela passarela interna da ponte, próxima às calçadas dos prédios. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o secretário de Obras e Habitação de Vitória, Sérgio Sá, detalha o trabalho no local. Confira!