Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Ponte de Camburi: obra de reforço estrutural deve começar em janeiro
Entrevistas

Ponte de Camburi: obra de reforço estrutural deve começar em janeiro

As outras pontes da capital foram aprovadas nas vistorias feitas pela Prefeitura de Vitória e devem passar apenas por manutenção pontual

Publicado em 12 de Dezembro de 2018 às 17:51

Publicado em 

12 dez 2018 às 17:51
Após vistoria e laudo técnico, a Prefeitura de Vitória resolveu fazer obras de reforço estrutural na ponte de Camburi. A Secretaria de Obras e Habitação (Semohab) vistoriou cinco pontes localizadas na área norte da cidade. O objetivo das vistorias foi identificar a necessidade de eventuais ações preventivas em suas estruturas para evitar problemas futuros.
Foram vistoriadas as pontes Ayrton Senna, Desembargador Paes Barreto (Ilha do Frade), Governador Carlos Lindenberg (Passagem) e sua passarela (Maurício de Oliveira), Ceciliano Abel de Almeida e Petrônio Portela. Estas duas últimas interligam os bairros Praia do Canto e Jardim da Penha e são identificadas pela população por uma só denominação: ponte de Camburi.
Sobre a recuperação estrutural, a capital informou que licitou as obras de recuperação estrutural das pontes e da passarela. As intervenções devem começar na primeira semana de janeiro de 2019, nas partes inferiores dos tabuleiros, e seguem até março, sem a necessidade de interdições na circulação de veículos, pedestres ou ciclistas. O custo da obra será de R$ 641 mil e deve durar cerca de 180 dias. Apenas a ponte de Camburi passará pelo reforço estrutural. As outras pontes da capital foram aprovadas nas vistorias e devem passar apenas por manutenção pontual.
A partir de março de 2019, será iniciada a recuperação da ciclovia. Nesta fase, os 200 ciclistas que passam por hora nos horários de mais tráfego (início da manhã e final da tarde) serão orientados a circular pela passarela interna da ponte, próxima às calçadas dos prédios. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o secretário de Obras e Habitação de Vitória, Sérgio Sá, detalha o trabalho no local. Confira!
 
Entrevista - John Gomes - Sergio Sá - 12-12-18.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Corpus Christi é feriado no ES? Saiba onde trabalhador tem direito a folga
Espanhol Pedri em ação no Kleber Andrade, em 2019, pelo Mundial Sub-17
Do Kleber Andrade para a Copa do Mundo: veja 10 jogadores que atuaram no ES
Caminhão tomba e deixa motorista ferido em João Neiva

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados