Polo gastronômico opõe moradores da Mata da Praia e prefeitura de Vitória

O anúncio de que uma região no bairro Mata da Praia, em Vitória, ganharia status de polo gastronômico pela prefeitura da Capital causou polêmica. Conforme foi destaque na programação da CBN Vitória, no último mês de agosto, a administração municipal anunciou que o novo polo abrangerá um trecho das Avenidas Carlos Gomes de Sá, Desembargador Dermeval Lyrio e Rosendo Serapião de Souza Filho, além da Rua Ricardo de Freitas Sales, entre o Bairro República e a Mata da Praia. Mas os moradores da região não estão satisfeitos com a decisão. Eles acreditam que levar esse tipo polo para a região irá causar vários problemas para as pessoas que ali residem. Em entrevista à CBN Vitória, ouça os argumentos da presidente da Associação dos moradores da Mata da Praia, Maria Lúcia Delatorre.