Polo Gás-Químico em Linhares poderá ser construído por outra empresa

Polo Gás-Químico inicialmente previsto para ser construído pela Petrobras, em Linhares, no Norte do Estado, poderá ser assumido por outra grande empresa do setor. A aposta é do secretário de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis do Ministério de Minas e Energia, Marcio Felix. Segundo ele, a mesma estratégia está sendo usada para o estado do Maranhão, onde há busca por novos parceiros, diante da dificuldade da Petrobras tirar do papel uma refinaria anunciada para o local.