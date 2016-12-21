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E NÃO MAIS PELA PETROBRAS

Polo Gás-Químico em Linhares poderá ser construído por outra empresa

A aposta é do secretário de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis do Ministério de Minas e Energia, Marcio Felix

Publicado em 21 de Dezembro de 2016 às 09:57

Publicado em 

21 dez 2016 às 09:57
Polo Gás-Químico inicialmente previsto para ser construído pela Petrobras, em Linhares, no Norte do Estado, poderá ser assumido por outra grande empresa do setor. A aposta é do secretário de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis do Ministério de Minas e Energia, Marcio Felix. Segundo ele, a mesma estratégia está sendo usada para o estado do Maranhão, onde há busca por novos parceiros, diante da dificuldade da Petrobras tirar do papel uma refinaria anunciada para o local.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Márcio Félix - 21-12-16

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