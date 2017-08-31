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Polo de Zona Franca capixaba é debatido em missão a Manaus

O polo de distribuição da Zona Franca de Manaus (ZFM) no Espírito Santo terá investimento de R$ 2 milhões e deve gerar até 120 empregos diretos e indiretos

Publicado em 31 de Agosto de 2017 às 20:23

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

31 ago 2017 às 20:23
No início dessa semana empresários e autoridades capixabas iniciaram as primeiras visitas da missão do Espírito Santo a Manaus, Norte do país. O objetivo é apresentar o polo de distribuição da Zona Franca de Manaus (ZFM) no Espírito Santo a empresas que já operam na ZFM. A Terca, sediada em Cariacica, foi a vencedora da licitação realizada pelo governo amazonense e poderá armazenar no município de Cariacica produtos de cerca de 500 empresas que atuam no polo industrial do Amazonas. O investimento será de R$ 2 milhões e deve gerar até 120 empregos diretos e indiretos. A expectativa é que sejam armazenados no Estado produtos fabricados no Amazonas, agilizando o processo de entrega para compras online. Quem traz mais detalhes sobre o assunto é o Secretário de Estado de Desenvolvimento, José Eduardo Azevedo. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - José Eduardo - 31-08-17.mp3

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