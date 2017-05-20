Políticos estão entregues à paixão pelo crime, diz especialista

Praça dos Três Poderes. Brasília Crédito: Sgt Batista Agência Força Aérea

“Tudo fica muito incerto. Ainda mais em um ambiente como o nosso em que você assiste a uma completa degeneração moral por parte do mundo político. Este ambiente está entregue a uma paixão pelo mundo criminoso”. A dura análise é do mestre em Direito, advogado e professor da FDV Caleb Salomão, em entrevista ao programa CBN Vitória, na manhã deste sábado (20), horas antes de um novo pronunciamento do presidente Michel Temer (PMDB).

O presidente é investigado no Supremo Tribunal Federal (STF) por obstrução de Justiça, formação de organização criminosa e corrupção passiva. Conversas gravadas entre o executivo Joesley Batista, dono da JBS, e Temer, acrescidas no processo de delação premiada, que compromete o presidente, desencadearam um escândalo político que coloca em dúvida os rumos da República. Por outro lado, o governo federal afirma que a gravação feita por Joesley Batista foi editada.

O professor analisou também que é preciso, inclusive, verificar se os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), estariam juridicamente livres de pendências judiciais no Supremo em eventual necessidade de membros da linha sucessória assumirem a vaga de presidente da República. “O que levaria, segundo alguns, a entrega deste comando ao Supremo, especificamente à ministra Cármen Lúcia (presidente do STF)”, finalizou.