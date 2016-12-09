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Políticos e historiador comentam a importância de Elcio Alvares para o Espírito Santo

O ex-governador e deputado estadual Elcio Alvares (DEM) morreu no início da tarde desta sexta-feira (09), em Vitória

Publicado em 09 de Dezembro de 2016 às 18:53

Publicado em 

09 dez 2016 às 18:53
O ex-governador e deputado estadual Elcio Alvares (DEM) morreu no início da tarde desta sexta-feira (09), em Vitória, onde estava internado desde o dia 24 de agosto. Ele tinha 84 anos e sofria de problemas de pressão arterial, que tiveram origem no mal funcionamento dos rins. Elcio estava em uma unidade semi-intensiva no Hospital Unimed. Ele passava por sessões de hemodiálise, mas o quadro de saúde piorou após um distúrbio de coagulação.
O velório será realizado neste sábado (10) na Assembleia Legislativa, em Vitória. E o enterro, no Cemitério Jardim da Paz, em Laranjeiras, Serra.
Além de deputado estadual - seu último cargo eletivo -, Elcio foi deputado federal, ministro dos governos Itamar Franco (PMDB) e Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e governador do Espírito Santo entre 1975 e 1979, no período do regime militar. Atualmente era diretor-presidente da Banestes Seguros.
Presidente da Assembleia Legislativa e colega de partido de Elcio, Theodorico Ferraço, destacou a importância do ex-deputado para o Estado. “Uma marca dele foi a austeridade com o dinheiro público enquanto foi presidente da Assembleia. Ainda foi destaque por ser o primeiro ministro da Defesa, ainda no governo de Fernando Henrique". Ouça a entrevista:
Entrevista - Fabio Botacin - Theodorico Ferraço - 09-12-16.mp3
Já o presidente do DEM estadual, o prefeito de Vila Velha Rodney Miranda, também faz questão de falar da participação de Elcio em sua vida política. “Perdi um grande amigo e conselheiro. Ele nunca perdeu a simplicidade e gentileza". Ouça o comentário na íntegra:
Entrevista - Fabio Botacin - Rodney Miranda - 09-12-16.mp3
Já o historiador e comentarista do quadro "Coisas do Espírito Santo" na Rádio CBN Vitória, Fernando Achiamè, lembra que Elcio Alvares é mineiro de nascimento, mas se tornou um lutador dos interesses do Espírito Santo. "Ele é natural de Ubá (MG), mas se mudou muito novo para o Estado. Ele estudou no Colégio Americano e mais tarde se formou advogado. Se tornou governador na ditadura militar e recebeu o então presidente Geisel por algumas vezes no Espírito Santo. O projeto da Terceira Ponte começou em seu governo, além de ter criado a Fundação Jones dos Santos Neves. E ainda enfrentou a enchente de 1979, no final do seu mandato. Ouça essas e outras histórias na íntegra:
Entrevista - Fabio Botacin - Fernando Achiame - 09-12-16.mp3

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