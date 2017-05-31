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Entrevistas

Policiamento estratégico usa até helicóptero contra ladrões de carro

Planejamento é explicado pelo comandante do Policiamento Ostensivo Metropolitano, coronel Alexandre Ramalho

Publicado em 31 de Maio de 2017 às 15:26

Publicado em 

31 mai 2017 às 15:26
Ramalho é comandante do policiamento metropolitano Crédito: Marcos Fernandez Arquivo
A Polícia Militar intensifica cerco tático de segurança para reduzir ocorrências de roubo e furto de veículos na Grande Vitória. De janeiro a março deste ano foram mais de 1.700 ocorrências na Grande Vitória. O uso de helicóptero nas operações e o reposicionamento de viaturas nos bairros são algumas das estratégias para flagrar e intimidar os criminosos, como explica em entrevista à CBN, o comandante do Policiamento Ostensivo Metropolitano, coronel Alexandre Ramalho.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Cel Alexandre Ramalho - 31-05-17

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