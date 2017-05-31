Policiamento estratégico usa até helicóptero contra ladrões de carro

A Polícia Militar intensifica cerco tático de segurança para reduzir ocorrências de roubo e furto de veículos na Grande Vitória. De janeiro a março deste ano foram mais de 1.700 ocorrências na Grande Vitória. O uso de helicóptero nas operações e o reposicionamento de viaturas nos bairros são algumas das estratégias para flagrar e intimidar os criminosos, como explica em entrevista à CBN, o comandante do Policiamento Ostensivo Metropolitano, coronel Alexandre Ramalho.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Cel Alexandre Ramalho - 31-05-17