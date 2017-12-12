Policiamento é reforçado nas ruas para as compras de Natal e férias

Operação Natal da Polícia Militar terá início na próxima semana com as ruas da Grande Vitória ganhando reforço de 480 alunos do curso de habilitação para sargento. Já a partir do dia 26 de dezembro, todo o litoral capixaba receberá reforço no policiamento com a chegada da Operação Verão, que prossegue até o fim do carnaval. De acordo com o Comandante Geral da Polícia Militar, coronel Nilton Rodrigues, a ampliação do efetivo nas ruas e nos batalhões envolverá policiais a pé, em viaturas e da polícia montada. Nilton Rodrigues também detalhou em entrevista à CBN Vitória o concurso para contratação de médicos para o Hospital da Polícia Militar, a reformulação do atendimento à saúde do PM e também sobre a compra de novos equipamentos que auxiliarão na segurança, entre eles câmeras filmadoras nos coletes balísticos e um robô para desativar bombas.